Виктория Макарская дала откровенное интервью. Популярная артистка намекнула, что ее многолетний брак с актером Антоном Макарским не так идеален, как кажется.

Виктория Макарская дала откровенное интервью. Популярная артистка намекнула, что ее многолетний брак с актером Антоном Макарским не так идеален, как кажется.Антон и Виктория Макарские вместе почти 20 лет, у них подрастают двое детей – шестилетняя дочь Мария и трехлетний сын Иван. Артисты практически не расстаются: они много путешествуют по стране, снимая цикл передач о российских святынях. Кажется, эта семья идеальна. Однако Виктория призналась, что они с Антоном на протяжении своего брака переживали несколько этапов кризиса отношений.Вначале совместной жизни Макарский несколько раз порывался уйти. Дело в том, что артист очень остро переживал успех и популярность любимой женщины, которая на тот момент была популярной певицей. А он – начинавшим актером, зарабатывавшим в разы меньше Виктории. В итоге артистка задвинула свою успешную карьеру ради любимого мужчины, став его тенью – так говорят злопыхатели.Периодически и у Виктории, которая старалась быть покладистой женой, случались срывы. "Бывало, что устраивала бунт на корабле. Возмущалась: "Сколько можно терпеть твой диктат? Всему же есть предел. То нельзя, это нельзя. Все, надоело. Уйду от тебя". А Антон грустно так говорил: "Что ж, уходи, раз тебе плохо со мной". Я подуюсь, посержусь немного и опять готова ради него на все", – цитирует Викторию МакарскуюНесмотря ни на что, супруги вместе. Артистка так и вовсе убеждена, что не сможет жить без любимого мужа. "У нас невероятно крепкая физическая, энергетическая и душевная связь. Если ее разорвать, я совершенно точно погибну", – заявила исполнительница.Антон считает, что они с женой – единое целое, которое невозможно разделить. Актер отметил, что с годами их любовь только крепнет. "Когда мы влюбились друг в друга, градус нашей страсти был очень высок, а со временем он повышается и повышается", – признался Макарский.