Компания Apple выпустила обновление watchOS 5.1.2 для умных часов Apple Watch 4-го поколения, активирующее заложенную в них функцию снятия электрокардиограммы. Встроенный ЭКГ-датчик включается по нажатии на цифровую коронку — колесико на боку устройства.

Компания Apple выпустила обновление watchOS 5.1.2 для "умных" часов Apple Watch 4-го поколения, активирующее заложенную в них функцию снятия электрокардиограммы. Встроенный ЭКГ-датчик включается по нажатии на "цифровую коронку" — колесико на боку устройства."Фруктовые" часы теперь не просто измеряют частоту сердечных сокращений, но и предоставляют исчерпывающую диагностику нарушений ритма сердца. Помимо аномального сердечного ритма, аппарат может распознать фибрилляцию предсердий (один из самых распространенных видов аритмии, может быть предвестником целого ряда опасных сердечно-сосудистых заболеваний) и другие отклонения от нормы на самых ранних этапах.На запись полной электрокардиограммы уходит около 30 секунд, после чего все данные автоматически передаются в приложение "Здоровье" на iOS. Измерения в виде PDF-файла могут быть тут же направлены на расшифровку лечащему врачу.Представляя Apple Watch 4, в компании заявляли, что ЭГК-датчик сертифицирован Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Это означает, что в США смарт-часы могут официально использоваться в качестве медицинского прибора.Однако в FDA настаивают, что данные приложения "Здоровье" "носят исключительно в информационный характер" и "не должны использоваться людьми младше 22 лет". Пользователям, заявил регулятор, следует сначала проконсультироваться с квалифицированным доктором, прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании показателей Apple Watch.∎Сюрприз Apple Watch 4: электрокардиограмма — только для американцев читайте такжеФункция ЭКГ в смарт-часах Apple доступна только в США.