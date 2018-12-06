Целью конкурса было показать, что сотрудники органов внутренних дел участвуют не только в служебной, но и в творческой деятельности...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония награждения дипломатов, лауреатов и победителей конкурсов документальной и художественной фотографии сотрудников, работников, ветеранов внутренних дел и членов их семей.Сотрудники 2-го оперативного полка: майор полиции Денис Шавырин и специалист по связям с общественностью Екатерина Шкуратова стали лауреатами смотра-конкурса документальной и художественной фотографии.Целью конкурса было показать, что сотрудники внутренних дел участвуют не только в служебной, но и в творческой деятельности.2-й оперативный полк ГУ МВД России по г. Москве