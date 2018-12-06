Канадский профессиональный боксер Адонис Стивенсон, который был введен в кому после нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком, продолжает находиться в критическом состоянии. Врач больницы в Квебеке Алексис Турджон сообщил, что спортсмен прооперирован, но пока симптомов улучшения нет.

Канадский профессиональный боксер Адонис Стивенсон, который был введен в кому после нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком, продолжает находиться в критическом состоянии. Врач больницы в Квебеке Алексис Турджон сообщил, что спортсмен прооперирован, но пока симптомов улучшения нет."Мистер Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье и с тех пор находится в отделении интенсивной терапии, — цитирует Турджона сайт MMAsport.Ru. – Он перенес тяжелую травму головного мозга, состояние по-прежнему стабильное, но критическое".По словам медика, в нынешнем состоянии Стивенсону требуются постоянные искусственная вентиляция легких, глубокая седация и специальный неврологический мониторинг. По словам Турджона, делать прогнозы о состоянии здоровья боксера в долгосрочной перспективе пока рано.