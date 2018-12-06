Водитель, управляя неустановленным автомобилем, осуществлял движение в пос. Внуковское и совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП...

2 декабря 2018 года около 22.00 водитель, управляя неустановленным автомобилем и передвигаясь в пос. Внуковское по внутридворовой территории на Омской улице со стороны д. 7 в сторону д. 1, совершил наезд на 23-летнюю девушку, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшей была оказана медицинская помощь. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.Уважаемые граждане! Просьба очевидцев дорожно-транспортного происшествия позвонить по тел. 8 (926) 127-09-87, 8 (495) 849-33-46, 8 (926) 872-11-85.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38