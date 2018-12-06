Один из злоумышленников отвлекал продавца, а другой в это время похищал гаджеты. У подозреваемых изъяты аксессуары к мобильным телефонам...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже мобильных телефонов из организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от продавца-консультанта одного из салонов сотовой связи на Тверской улице. Девушка сообщила, что из витрины магазина пропали 12 мобильных телефонов, а также аксессуары к ним. Материальный ущерб составил более 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Сущевском Валу задержали подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 29-летний приезжие мужчины.Как было установлено, один из злоумышленников отвлекал продавца, а другой в это время похищал гаджеты. У подозреваемых изъяты аксессуары к мобильным телефонам.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Также установлено, что один из подозреваемых ранее был задержан полицейскими по подозрению в краже солнцезащитных очков из торгового центра на Цветном Бульваре. Материальный ущерб составил более 35 тысяч рублей.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61