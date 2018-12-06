Один из злоумышленников отвлекал продавца, а другой в это время похищал гаджеты. У подозреваемых изъяты аксессуары к мобильным телефонам...
«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже мобильных телефонов из организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В полицию поступило заявление от продавца-консультанта одного из салонов сотовой связи на Тверской улице. Девушка сообщила, что из витрины магазина пропали 12 мобильных телефонов, а также аксессуары к ним. Материальный ущерб составил более 70 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Сущевском Валу задержали подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 29-летний приезжие мужчины.
Как было установлено, один из злоумышленников отвлекал продавца, а другой в это время похищал гаджеты. У подозреваемых изъяты аксессуары к мобильным телефонам.
Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
Также установлено, что один из подозреваемых ранее был задержан полицейскими по подозрению в краже солнцезащитных очков из торгового центра на Цветном Бульваре. Материальный ущерб составил более 35 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61