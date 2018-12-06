Верховная Рада приняла решения, которые осложнят и без того непростые отношения России и Украины. Депутаты разрешили военным открывать огонь на поражение на границе и отрезали кусок российской территории в акватории Черного моря.

Верховная Рада приняла решения, которые осложнят и без тогонепростые отношения России и Украины. Депутаты разрешили военным открывать огоньна поражение на границе и отрезали кусок российской территории в акваторииЧерного моря.Украинским пограничникам разрешили стрелять безпредупреждения и на поражение при вторжении на территорию Украины или нападениина украинские корабли. Такой документ приняла Верховная рада. Фактически депутатыподставляют украинских военных, ведь в случае даже незначительного вооруженногоконфликта с Россией, у них не будет никаких шансов.Второй провокационный документ, принятый народными избранниками,расширяет контролируемую Киевом морскую территорию. Им определяется зонаоткрытого моря на расстоянии 24 миль. В пояснительной записке к документуутверждается, что после вхождения Крыма в состав России Москва ведет незаконнуюэкономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагоми флагами третьих стран.Этот документ противоречит Конвенция по морскому праву, но вКиеве это никого не интересует. Очевидно, что депутаты просто мстят России зазадержанных моряков после устроенной Украиной провокации в Черном море.Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границуРоссии и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершалиопасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, врезультате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.После этого президент Украины Петр Порошенко объявил военноеположение и анонсировал масштабные армейские учения на границе с Россией. ВМоскве инцидент в Черном море назвали подготовленной в Киеве провокацией.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее времяВладимир Путин не планирует никаких контактов с украинским лидером. Позже этоподтвердил и сам глава российского государства.