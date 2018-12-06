Верховная Рада приняла решения, которые осложнят и без того
непростые отношения России и Украины. Депутаты разрешили военным открывать огонь
на поражение на границе и отрезали кусок российской территории в акватории
Черного моря.
Верховная Рада приняла решения, которые осложнят и без того
непростые отношения России и Украины. Депутаты разрешили военным открывать огонь
на поражение на границе и отрезали кусок российской территории в акватории
Черного моря.
Украинским пограничникам разрешили стрелять без
предупреждения и на поражение при вторжении на территорию Украины или нападении
на украинские корабли. Такой документ приняла Верховная рада. Фактически депутаты
подставляют украинских военных, ведь в случае даже незначительного вооруженного
конфликта с Россией, у них не будет никаких шансов.
Второй провокационный документ, принятый народными избранниками,
расширяет контролируемую Киевом морскую территорию. Им определяется зона
открытого моря на расстоянии 24 миль. В пояснительной записке к документу
утверждается, что после вхождения Крыма в состав России Москва ведет незаконную
экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом
и флагами третьих стран.
Этот документ противоречит Конвенция по морскому праву, но в
Киеве это никого не интересует. Очевидно, что депутаты просто мстят России за
задержанных моряков после устроенной Украиной провокации в Черном море.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу
России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали
опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в
результате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.
После этого президент Украины Петр Порошенко объявил военное
положение и анонсировал масштабные армейские учения на границе с Россией. В
Москве инцидент в Черном море назвали подготовленной в Киеве провокацией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время
Владимир Путин не планирует никаких контактов с украинским лидером. Позже это
подтвердил и сам глава российского государства.