Блогер Эрик Китуашвили, также известный под именем Давидыч, выходит из-под стражи. Мосгорсуд постановил, что срок давности уголовных дел, которые были возбуждены против него, истек. Кроме того, освобождена его гражданская жена Анна Каганская.

Блогер Эрик Китуашвили, также известный под именем "Давидыч", выходит из-под стражи. Мосгорсуд постановил, что срок давности уголовных дел, которые были возбуждены против него, истек. Кроме того, освобождена его гражданская жена Анна Каганская. Арест с имущества пары тоже снят, сообщает агентство "Интерфакс".Напомним, в феврале 2017 года Китуашвили был арестован. Его обвинили в мошенничестве: он и его подельники инсценировали кражу четырех автомобилей и получили за них страховые компенсации. Общий ущерб превысил 8 миллионов рублей.19 октября Дорогомиловский суд вынес приговор блогеру по двум случаям мошенничества – 4 года и 8 месяцев колонии общего режима. А срок давности еще по двум преступлениям истек.