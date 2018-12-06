Счетная палата перечислила все ее обязанности

Счетная палата перечислила все ее обязанностиСтало известно об основных обязанностях экс-хозяйки Белого дома Светланы Орловой.Теперь она, как аудитор Счетной палаты, будет контролировать расходы федерального бюджета на физическую культуру, спорт, социальную политику, а также средства Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ. Это указано Счетной Палаты.Напомним, 23 ноября Светлану Орлову назначили аудитором Счетной палаты России. Ее кандидатуру представил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьёв. За Светлану Юрьевну проголосовали 146 сенаторов.