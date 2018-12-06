Очередные поборы. Именно так собственники некоторых домов воспринимают обязательство до 1 января установить общедомовые приборы учета тепла. Закон федеральный. К исполнению обязателен. Но счетчики предлагают ставить за счет жителей. И стоит один прибор учета около 120 тысяч. Но если дом маленький, и живут в нем, в основном, пенсионеры, которых можно по пальцам пересчитать? Более того, расчет по нормативам всех устраивает. И люди не хотят платить по факту. Алексей Домнин задумался, есть ли выход из этой ситуации.

Очередные поборы. Именно так собственники некоторых домов воспринимают обязательство до 1 января установить общедомовые приборы учета тепла. Закон федеральный. К исполнению обязателен. Но счетчики предлагают ставить за счет жителей. И стоит один прибор учета около 120 тысяч. Но если дом маленький, и живут в нем, в основном, пенсионеры, которых можно по пальцам пересчитать? Более того, расчет по нормативам всех устраивает. И люди не хотят платить по факту. Алексей Домнин задумался, есть ли выход из этой ситуации.(ул. Стасова)Тепло в квартирах для жителей этого дома скоро может стать роскошью. Управляющая компания решила установить в здании общедомовый счетчик отопления. И все бы ничего, но оплатить новый прибор люди должны сами. А стоимость его около 120 тысяч рублей. Пенсионерка Нина Королева уже подсчитала: такие траты она позволить себе не может.Нина Королева, жительница дома № 15: "Пенсия у меня 14 000. Я прикинула: мне надо за один месяц заплатить 15 700. Я раскинула деньги. У меня такой возможности нет. У нас в доме 8 квартир, но из них 6 пенсионеров".От общедомового прибора учёта жители этого дома уже отказывались, но по новому федеральному закону установка такой системы обязательна. Счетчик тепла должен появиться в доме до 1 января 2019 года. И как пенсионеры не доказывали в управляющей компании, что оборудование их разорит, инженеры стоят на своем.Нина Королева, жительница дома №15: Я в управляющую компанию ходила уже 3 раза. Собрали данные, значит, всех пенсионеров. Пенсионный номер. В общем, они сказали: "Ну, бесполезно. Мы вас понимаем, мы вас понимаем, но бесполезно".Аналогичная ситуация и в соседнем доме. Там управляющая компания тоже хочет поставить на общедомовые коммуникации, которые находятся прямо в подъезде. Вот только их вид жильцов совсем не радует. Люди уверены: трубы уже давно находятся в аварийном состоянии. Здесь не выдерживаются ни нормы влажности, ни температурного режима. Как на такую систему вешать прибор учета?Артем Сыров, житель дома № 23: "Элементарный вызов тепловой инспекции и составление грамотно акта, который прилагается к приказу Минэнерго, он есть. Прямо распечатывай, пиши. Но тепловики у нас составляют акт ввода в эксплуатацию летом о том, что дом готов к отопительному сезону".То есть акт о том, что трубы пригодны для установки счетчика, специалисты подписали еще летом, когда оборудование даже не работало. Как так вышло? Наша съемочная группа попыталась получить разъяснения у управляющей компании. Но всю ответственность ее представитель переложила на тепловиков, ведь они подписали все документы. Более того, по словам инженера организации Светланы Трофимовой, установка счетчика в таких домах – это только дело времени.Светлана Трофимова, инженер управляющей компании ОНИКС: "Может быть, можно поставить этот счетчик. Это же они определяют, не я. Они определили, что можно поставить - ну, значит, можно". - "То есть уже, по вашим словам, акты составлены, и, судя по этим актам, уже можно везде в этих домах ставить счетчики?" - "Да. Единственное, что домики маленькие. 8 квартир бывает".Тепловики уверяют, что действуют в рамках Федерального закона, а там отмечено, в каких домах можно ставить счетчик, а в каких нет. В ближайшее время дополнительные затраты лягут на плечи жильцов сразу нескольких сотен малоэтажных домов во Владимире.Официальный ответ компании "ЭнергосбыТ+": "В настоящее время в г. Владимире 849 жилых домов без приборов учета тепловой энергии. Из них техническую возможность установки приборов учета имеют 463 дома. У 386 домов техническая возможность установки приборов учета тепловой энергии отсутствует. Критерии установки общедомового прибора учета определены Приказом Министерства Развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общедомового (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета".Прибор появится в доме в любом случае, даже если жители откажутся от счетчика тепла, утверждают общественники. Просто тогда его установкой займется ресурсоснабжающая организация. Но при этом сумма оплаты за установку увеличится. Но у этого варианта, отмечает руководитель "ЖКХ-контроль", есть и свои плюсы. Оплатить установку счетчика можно будет в рассрочку.Сергей Олейников, руководитель общественной приемной ВРОО ЖКХ-Контроль: "Управляющая компания уже в рамках жилищной услуги, она выставляет это, как дополнительную строчку, оплата установки этого прибора. Но опять же, в законодательстве прописано, что он распределяется на 5 лет".Если жители считают, что общедомовые коммуникации для прибора учета все же не приспособлены, выход только один, уверены общественники. Людям следует идти в Жилищную инспекцию и прокуратуру.