Наставник московского Спартака Олег Кононов после домашней ничейной игры своей команды против Урала (1:1) в матче 1/4 финала футбольного Кубка России посетовал на тяжелый календарь красно-белых. В то же время, тренер признал, что его подопечные до перерыва играли крайне плохо.

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов после домашней ничейной игры своей команды против "Урала" (1:1) в матче 1/4 финала футбольного Кубка России посетовал на тяжелый календарь "красно-белых". В то же время, тренер признал, что его подопечные до перерыва играли крайне плохо."Первый тайм отыграли плохо, и это мягко сказано, — цитирует Кононова Sport24.Ru. – Пытались играть низом, проводить позиционные атаки. Но было много потерь перед штрафной, не было обострения. Ребята отбирали, но абсолютно не обостряли"."Во втором тайме играли быстрее, и могли забить больше, чем один. Но не успевали в контрпрессинг, поэтому соперник проводил ответные атаки, одна из которых завершилась голом. Календарь непростой. Я ребят поблагодарил, но надо было выигрывать. Есть шансы в ответном матче. Даже если бы проиграли, то в Екатеринбурге мы в любом случае будем настроены на то, чтобы выходить в полуфинал", — сказал тренер.Говоря о возможной ротации состава после победного матча с "Локомотивом" (2:2) в чемпионате страны, Кононов отметил: "Я думал об этом. Думал выпустить сразу трех игроков, но возможно игрокам, которые не играли в последнее время, очень сложно было бы войти в игру. Поэтому принял решение сохранить состав, особенно четверку атаки. Они создают игру в атаке с голевыми моментами и голами. Сегодня такие моменты были — к сожалению, реализовали только один. Мы должны вести интенсивную игру все 90 минут".