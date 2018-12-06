Серьезные проблемы со здоровьем возникли у бывшей жены
рэпера Гуфа. Айза Анохина призналась, что в последние годы слишком много
работает, и из-за этого в итоге попала в больницу.
Серьезные проблемы со здоровьем возникли у бывшей жены
рэпера Гуфа. Айза Анохина призналась, что в последние годы слишком много
работает, и из-за этого в итоге попала в больницу.
Айза мечтает о третьем ребенке. Но забеременеть она не может
– здоровье серьезно подорвано. Как сообщила Анохина своим подписчикам в Instagram, уровень
прогестерона у нее снизился до критической точки.
"Мое состояние называется в народе синдромом военного
времени, как-то так. Сейчас я хочу лишь к семье и быть здоровой мамой! Себе я
свою значимость доказала… и на своем опыте поняла, что все должно быть в меру.
Берегите себя, девочки! Мне сейчас так страшно… ведь я мечтаю о третьем
ребенке", – поделилась своими переживаниями Айза. Поклонники поддерживают
Анохину и советуют ей взять отпуск.
Айза работает в Москве, но большую часть года вместе с мужем
Дмитрием и сыновьями проводит на Бали. Дизайнер и бьюти-блогер много трудится,
создает новые проекты. 33-летняя бизнесвумен и ее второй супруг воспитывают
двух сыновей: двухлетнего Элвиса и восьмилетнего Сэма от первого брака с
рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом).
Анохина призналась, что трудится день и ночь из-за
повышенной тревожности и страха оказаться никому ненужной. Из-за гормонального
сбоя и общего истощения организма Айза не может забеременеть, хотя очень этого
хочет. У нее повторяются панические атаки. Днем ранее скорая увезла Анохину в
больницу с беспричинной рвотой и болями в груди.
Анохина признается, что она – трудоголик, и это разрушает ее
личность. Муж же мечтает, чтобы она, наконец, стала домохозяйкой, пишет EG.ru.