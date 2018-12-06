Серьезные проблемы со здоровьем возникли у бывшей жены рэпера Гуфа. Айза Анохина призналась, что в последние годы слишком много работает, и из-за этого в итоге попала в больницу.

Серьезные проблемы со здоровьем возникли у бывшей женырэпера Гуфа. Айза Анохина призналась, что в последние годы слишком многоработает, и из-за этого в итоге попала в больницу.Айза мечтает о третьем ребенке. Но забеременеть она не может– здоровье серьезно подорвано. Как сообщила Анохина своим подписчикам в Instagram, уровеньпрогестерона у нее снизился до критической точки."Мое состояние называется в народе синдромом военноговремени, как-то так. Сейчас я хочу лишь к семье и быть здоровой мамой! Себе ясвою значимость доказала… и на своем опыте поняла, что все должно быть в меру.Берегите себя, девочки! Мне сейчас так страшно… ведь я мечтаю о третьемребенке", – поделилась своими переживаниями Айза. Поклонники поддерживаютАнохину и советуют ей взять отпуск.Айза работает в Москве, но большую часть года вместе с мужемДмитрием и сыновьями проводит на Бали. Дизайнер и бьюти-блогер много трудится,создает новые проекты. 33-летняя бизнесвумен и ее второй супруг воспитываютдвух сыновей: двухлетнего Элвиса и восьмилетнего Сэма от первого брака срэпером Алексеем Долматовым (Гуфом).Анохина призналась, что трудится день и ночь из-заповышенной тревожности и страха оказаться никому ненужной. Из-за гормональногосбоя и общего истощения организма Айза не может забеременеть, хотя очень этогохочет. У нее повторяются панические атаки. Днем ранее скорая увезла Анохину вбольницу с беспричинной рвотой и болями в груди.Анохина признается, что она – трудоголик, и это разрушает ееличность. Муж же мечтает, чтобы она, наконец, стала домохозяйкой, пишет EG.ru.