Его представили Владимиру Сипягину

Его представили Владимиру СипягинуНачальник Центрального таможенного управления Сергей Прусов представил Владимиру Сипягину нового руководителя Владимирской таможни Павла Павлова.«Это очень важная миссия. Роль таможни в наши дни растёт, как никогда прежде. Это связано с реализацией Указа Владимира Путина о росте несырьевого экспорта. Его динамика даёт основания для оптимизма», – отметил губернатор.С начала этого региональная таможня оформила 62 тысячи деклараций на товары. Это на 10,3% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Доля экспортных деклараций возросла на 23%, а доля деклараций на ввозимые товары – на 3,6%. Это подтверждает улучшение сальдо внешнеторгового баланса экономики области и рост экспортного потенциала региона.Для справкиПавел Михайлович Павлов родился 28 апреля 1969 года. Окончил Московский автомеханический институт и Российскую таможенную академию.В таможне работает с 1994 года. Полковник таможенной службы. Неоднократно поощрялся руководством Центрального таможенного управления и ФТС России, получал ведомственные награды.