Украина стягивает войска к российской границе. Президент Петр
Порошенко отдал приказ военным о передислокации в важные для обороны направления.
Украина стягивает войска к российской границе. Президент Петр
Порошенко отдал приказ военным о передислокации в важные для обороны направления.
Подразделения десантно-штурмовых войск и технику
передислоцируют поближе к российской границе. Танки и БРТ движутся в сторону России, передает .
"С военного аэродрома на Житомирщине подразделения
десантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значении
направления и районы согласно утвержденным планам", – написал Порошенко у
себя в Twitter.
Ранее сегодня, 6 декабря Верховная Рада приняла решение,
которое осложнит и без того непростые отношения России и Украины. Нардепы
разрешили своим военным открывать огонь на поражение на границе. Фактически
депутаты подставили украинских военных, ведь в случае даже незначительного
вооруженного конфликта с Россией, у них не будет никаких шансов. Очевидно, что
депутаты не могут простить нашей стране задержание моряков после провокации в Черном
море.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу
России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали
опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в
результате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.
После этого президент Украины Петр Порошенко объявил военное
положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней. Изначально украинский
лидер планировал, что особый режим будет действовать два месяц и тогда можно
будет отменить запланированные на март 2019 года президентские выборы. Но
Верховная рада отказалась от предложения верховного главнокомандующего и сократила
сроки действия военного положения.