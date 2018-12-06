Украина стягивает войска к российской границе. Президент Петр Порошенко отдал приказ военным о передислокации в важные для обороны направления.

Украина стягивает войска к российской границе. Президент ПетрПорошенко отдал приказ военным о передислокации в важные для обороны направления.Подразделения десантно-штурмовых войск и техникупередислоцируют поближе к российской границе. Танки и БРТ движутся в сторону России, передает ."С военного аэродрома на Житомирщине подразделениядесантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значениинаправления и районы согласно утвержденным планам", – написал Порошенко усебя в Twitter.Ранее сегодня, 6 декабря Верховная Рада приняла решение,которое осложнит и без того непростые отношения России и Украины. Нардепыразрешили своим военным открывать огонь на поражение на границе. Фактическидепутаты подставили украинских военных, ведь в случае даже незначительноговооруженного конфликта с Россией, у них не будет никаких шансов. Очевидно, чтодепутаты не могут простить нашей стране задержание моряков после провокации в Черномморе.Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границуРоссии и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершалиопасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, врезультате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.После этого президент Украины Петр Порошенко объявил военноеположение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней. Изначально украинскийлидер планировал, что особый режим будет действовать два месяц и тогда можнобудет отменить запланированные на март 2019 года президентские выборы. НоВерховная рада отказалась от предложения верховного главнокомандующего и сократиласроки действия военного положения.