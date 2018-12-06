ОМВД России по району Новокосино устанавливает местонахождение пропавшего без вести Неронова Виктора Григорьевича...

ОМВД России по району Новокосино устанавливает местонахождение пропавшего без вести Неронова Виктора Григорьевича, 06.01.1948 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 01 февраля 2014 года.Приметы: на вид 57 лет, рост 175 см., нормального телосложения, глаза темные, волосы темные короткие.Особые приметы: родинка под левым глазом.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)701-20-02, 8(495)701-15-30 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73