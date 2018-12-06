УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Простова Максима Геннадьевича...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Простова Максима Геннадьевича, 26.11.1970 г.р., который 24.10.2018 г. ушел из учреждения на Люблинской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 48 лет, рост 175 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза темные.Одежда: плащ черного цвета, джинсы синего цвета.УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам:8(495) 709-26-02, 8(495) 657-65-65, 8(495) 376-66-66 или 02.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18