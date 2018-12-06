Происшествие случилось на железной дороге

Происшествие случилось на железной дорогеНа железнодорожной станции в Александрове произошла утечка опасных веществ. Утром 6 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о подтекании нефтепродуктов из цистерны товарного поезда. На место незамедлительно выехали спасатели.Прибывшее первым подразделение обнаружило, что подтекает лёгкая фракция дистиллята среднего 3-го класса опасности интенсивностью 2 капли в минуту. Устранить течь удалось только через 1,5 часа.Затем цистерну отбуксировали на бесконтактный путь. От железнодорожников сформировали бригаду из четырех специалистов, они провели ремонт сливной горловины.На месте происшествия работали 20 человек и 7 спецмашин.