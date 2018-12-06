Происшествие случилось на железной дороге
Происшествие случилось на железной дороге
На железнодорожной станции в Александрове произошла утечка опасных веществ. Утром 6 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о подтекании нефтепродуктов из цистерны товарного поезда. На место незамедлительно выехали спасатели.
Прибывшее первым подразделение обнаружило, что подтекает лёгкая фракция дистиллята среднего 3-го класса опасности интенсивностью 2 капли в минуту. Устранить течь удалось только через 1,5 часа.
Затем цистерну отбуксировали на бесконтактный путь. От железнодорожников сформировали бригаду из четырех специалистов, они провели ремонт сливной горловины.
На месте происшествия работали 20 человек и 7 спецмашин.