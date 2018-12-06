Из цистерны вытекали нефтепродукты. Произошло это в четверг на железнодорожной станции в Александрове. Сообщение об утечке спасатели получили в 7-35 утра. Речь шла о дистилляте среднего класса опасности.

Из цистерны вытекали нефтепродукты. Произошло это в четверг на железнодорожной станции в Александрове. Сообщение об утечке спасатели получили в 7-35 утра. Речь шла о дистилляте среднего класса опасности. Он вытекал из цистерны товарного поезда со скоростью 2 капли в минуту. Угрозы для населения не было, поскольку расстояние до жилых домов составляло полтора километра. На ликвидацию аварии приехали 20-ть человек и 7-мь единиц техники. В половине девятого утра цистерну отбуксировали в безопасное место. Четыре железнодорожника приступили к ремонту сливной горловины. Через полчаса она была затянута, течь устранена.