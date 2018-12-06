Цель мероприятия – напомнить родителям-водителям о недопустимости нарушений требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.

6 декабря текущего года сотрудники Госавтоинспекции Отд МВД России по Киржачскому району совместно с народными дружинниками, дошкольниками, учителями и учащимися начальной школы города Киржача провели акцию «Ребенок в автомобиле» под девизом «Автокресло - это классно, ребенку ехать безопасно!»Цель профилактического мероприятия – напомнить родителям-водителям о недопустимости нарушений требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.Ранним утром будущие первоклассники и ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения «Мобишка» на парковке перед образовательным учреждением встречали родителей с детьми. Обращаясь к старшему поколению, юные инспекторы читали стихи о необходимости использования детского автокресла и вручали памятки, разъясняющие правила перевозки детей в автомобиле. Одновременно с этим, инспекторы ДПС, совместно с народными дружинниками, проверяли наличие специальных детских удерживающих устройств в припаркованных у школы автомобилях.Многие водители благодарили организаторов и участников акции. Это мероприятие стало полезным как для взрослых, так и для детей.