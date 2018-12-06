В квартире одного из местных жителей собирались наркозависимые

В квартире одного из местных жителей собирались наркозависимыеКовровские полицейские узнали, что 40-летний местный житель устроил в своей квартире настоящий наркопритон, где люди ежедневно употребляли запрещенные вещества. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Из жилища правоохранители изъяли металлические тарелки, флаконы, шприцы, на которых нашли следы наркотиков.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за организацию и содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Максимальное наказание, которое грозит ковровчанину - лишение свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.