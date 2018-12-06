Она просто гуляла с подружками

Она просто гуляла с подружкамиВ Коврове внезапно умерла 13-летняя девочка. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщают наши коллеги из ГТРК Владимир.Днем 2 декабря школьница гуляла с подругами, но в какой-то момент ей стало плохо. Девочка потеряла сознание, почти сразу же очнулась и пошла дальше. Но вскоре она упала вновь уже без признаков жизни. Ее подружки испугались, очевидцы вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти ребёнка.Причину смерти будет устанавливать следствие, сообщают в региональном СледКоме.