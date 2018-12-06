У мужчины была двухсторонняя пневмония

У мужчины была двухсторонняя пневмонияРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту смерти 61-летнего ковровчанина. К следователям за защитой обратилась супруга пенсионера, которая не смогла смириться с потерей любимого человека.Вечером 2 марта этого года мужчина начал задыхаться, ощущал боль в области груди. Его супруга вызвала скорую помощь. Приехавший доктор диагностировал пенсионеру «внебольничную пневмонию» и госпитализировал его в ковровскую ЦГБ.Врач пульмонологического отделения осмотрел пациента, но не нашел оснований для стационарного лечения и отправил его лечиться домой.Следующие несколько дней мужчина обращался к невропатологу, к терапевту и к урологу. Пенсионеру назначили физиолечение и выписали направление на анализы.Утром 07 марта состояние здоровья больного значительно ухудшилось, он даже не смог встать с кровати. Врачи скорой вновь доставили пенсионера в стационар, где он умер, не приходя в сознание.По заключению экспертов, у мужчины была двухсторонняя пневмония с интоксикацией организма.Следователь СК России детально оценивает действия (бездействие) докторов на всех этапах оказания помощи пациенту. Расследование уголовного дела продолжается.