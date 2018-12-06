Полицейские ведут переговоры с десятиклассником в Жулебино. Все ученики школы эвакуированы.

Полицейскиеведут переговоры с десятиклассником в Жулебино. Все ученики школы эвакуированы.В МВД подтвердили, что в одном из образовательныхучреждений Москвы учащийся угрожал причинить себе ранения. Одноклассникиподростка рассказали, что он слыл нелюдимым, но спокойным. Никто не ожидал отнего подобной выходки.Директор школы заявила,что о происходящем ей ничего не известно. "У меня такой информации нет, а у вас есть. Спасибо большое. Яразговариваю с родителями, и мне не очень удобно разговаривать. Спасибо вамбольшое за заботу о нас", – цитирует директора телеканал "".Появились слухи о том,что в школе готовится работать снайпер. Такую информацию один изучеников сообщил в WhatsApp-чате. Однако столичные правоохранители опровергли эти данные. "Молодойчеловек локализован в раздевалке, ни для кого не опасен, кроме самого себя", – цитируетпредставителя ведомства Telegram-каналRT на русском.Виновник происшествия сидит в отдельном помещении и читает книгу,уточнил Telegram-канал Mash. К десятиклассникусмогла зайти мать. Женщина полагает, что сын совершил такой поступок из-затаблеток, которые постоянно принимал от сильных головных болей.