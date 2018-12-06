Полицейские
ведут переговоры с десятиклассником в Жулебино. Все ученики школы эвакуированы.
Полицейские
ведут переговоры с десятиклассником в Жулебино. Все ученики школы эвакуированы.
В МВД подтвердили, что в одном из образовательных
учреждений Москвы учащийся угрожал причинить себе ранения. Одноклассники
подростка рассказали, что он слыл нелюдимым, но спокойным. Никто не ожидал от
него подобной выходки.
Директор школы заявила,
что о происходящем ей ничего не известно. "У меня такой информации нет, а у вас есть. Спасибо большое. Я
разговариваю с родителями, и мне не очень удобно разговаривать. Спасибо вам
большое за заботу о нас", – цитирует директора телеканал "".
Появились слухи о том,
что в школе готовится работать снайпер. Такую информацию один из
учеников сообщил в WhatsApp-чате. Однако столичные правоохранители опровергли эти данные. "Молодой
человек локализован в раздевалке, ни для кого не опасен, кроме самого себя", – цитирует
представителя ведомства Telegram-канал
RT на русском.
Виновник происшествия сидит в отдельном помещении и читает книгу,
уточнил Telegram-канал Mash. К десятикласснику
смогла зайти мать. Женщина полагает, что сын совершил такой поступок из-за
таблеток, которые постоянно принимал от сильных головных болей.