За нападения с ножом на женщин задержан 22-летний мужчина. Он орудовал в Автозаводском районе Тольятти. Подозреваемого задержали сразу на Казанском вокзале Москвы, куда он приехал из автограда. Задержанным оказался Артем Семенов.

За нападения с ножом на женщин задержан 22-летний мужчина. Он орудовал в Автозаводском районе Тольятти. Подозреваемого задержали сразу на Казанском вокзале Москвы, куда он приехал из автограда. Задержанным оказался Артем Семенов.Вечером 30 ноября злоумышленник ударил ножом 20-летнюю девушку на аллее Рябинового бульвара в Тольятти, а вечером 1 декабря на бульваре Космонавтов напал с ножом 46-летнюю женщину. О задержании подозреваемого в нападениях сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что задержание стало совместной операцией уголовного розыска на Петровке, 38, следователей из Тольятти и сотрудников транспортной полиции.Во время одного из нападений Артем Семенов попал на видео камеры наблюдения. Это и позволило быстро его вычислить.