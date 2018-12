В одной из школ Нью-Йорка установили вендинговый автомат, в котором вместо газировки и шоколадок – книги. Получить одну из них можно бесплатно, за хорошие оценки. Установка необычной машины обошлась школе в три тысячи долларов.

В одной из школ Нью-Йорка установили вендинговый автомат, в котором вместо газировки и шоколадок – книги. Получить одну из них можно бесплатно, за хорошие оценки. Установка необычной машины обошлась школе в три тысячи долларов, сообщает Good News Network.Автомат установили в школьной библиотеке, с его помощью дирекция учебного заведения надеется привлечь учащихся младших классов к чтению. Книгу из автомата можно получить, бросив в него специальный жетон, который выдают за успехи в учебе.How cool ... the first book vending machine in one of our Buffalo Public schools. Kids earn tokens and get a free book! Hey, authors, anyone want to help keep it filled? #kidsneedbooks pic.twitter.com/pk4NYrH5lp— Dee Romito (@writeforapples) 27 ноября 2018 г.Средства на покупку автомата дирекция школы собирала год. В итоге две тысячи долларов потратили на саму машину и еще тысячу – на лежащие внутри книги.В автомате можно найти, например, книгу Марго Ли Шеттерли "Скрытые фигуры", которая рассказывает о работавших в NASA темнокожих женщинах-математиках, или знаменитую сказку "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен.