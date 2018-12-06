В соответствии с санкцией статьи 264.1 УК РФ нарушителю может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.

Группой дознания ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Автомобиль «ВАЗ-21150» под управлением подозреваемого был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Меленковскому району на одной из улиц районного центра в конце ноября текущего года. По внешним признакам водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Предположения полицейских подтвердили результаты проведенного медицинского освидетельствования.В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.Напоминаем, что санкцией ст. 264. 1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.Полиция предупреждает: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу безопасность всех участников дорожного движения!