В период новогодних праздников Госавтоинспекция г. Москвы усиливает контроль за соблюдением Правил дорожного движения...

Традиционно для последней декады года количество автотранспорта, прибывающего в Москву, увеличивается в среднем на 10-15%. Это связано в основном с подготовкой москвичей и гостей столицы к новогодним праздникам. Именно в эти дни жители покупают подарки для родных и близких, направляясь в торговые центры, в том числе и на автомобилях вместе с детьми. Значительно вырос поток автомобилей, прибывающих из других регионов.Столичная Госавтоинспекция обращает внимание горожан на данное обстоятельство и рекомендует учитывать его при планировании посещения города на личном автотранспорте. Одним из путей избежать автомобильных заторов в городе в эти дни может стать выбор общественного транспорта в качестве средства передвижения.Особо следует отметить, что у детей начинаются зимние каникулы, и, соответственно, маленькие участники дорожного движения будут чаще обычного передвигаться по городу и посещать различные новогодние представления. Водителям же необходимо быть предельно внимательными на дороге и внутри дворовой территории, учитывать, что заметить маленького пешехода бывает трудно. Особенно, если он выходит из-за стоящего автомобиля или другого препятствия. Заблаговременно снижайте скорость в районе пешеходных переходов.С особым вниманием и бдительностью необходимо относиться к правилам перевозки детей. Применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств поможет сохранить жизнь ребенку.В свою очередь, в период новогодних праздников Госавтоинспекция г. Москвы усиливает контроль за соблюдением Правил дорожного движения. В этих целях обеспечивается безопасное передвижение детей и подростков к местам проведения праздничных мероприятий, проверяется состояние улично-дорожной сети у детских учреждений, учреждений культуры, спорта и в местах проведения новогодних представлений.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81