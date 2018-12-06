Работу врачей проверят следователи. Региональный следком возбудил уголовное дело по факту смерти 61-летнего пациента Ковровской городской больницы. История произошла еще в марте.

Работу врачей проверят следователи. Региональный следком возбудил уголовное дело по факту смерти 61-летнего пациента Ковровской городской больницы. История произошла еще в марте. 2 числа мужчина почувствовал себя плохо, жена вызвала ему "скорую", мужчине поставили диагноз внебольничная пневмония и немедленно госпитализировали в местное пульмонологическое отделение. Однако после осмотра врач отделения не нашел оснований, чтобы оставлять мужчину в стационаре и отправил его на амбулаторное лечение. В последующие дни мужчину отправили на осмотр к другим врачам, но 7 марта самочувствие ухудшилось настолько, что он он уже не смог самостоятельно встать. "Скорая" вновь доставила больного в стационар, где 8 марта он умер, не приходя в сознание. Расследование уголовного дела продолжается.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Эксперты, которые провели исследование после смерти пенсионера, поставили причину безапелляционно: двусторонняя пневмония с осложнениями, то есть, подтвердился тот диагноз, который поставил 2 марта врач скорой медицинской помощи. Так называемые дела "о врачебных ошибках" потребуют усилий следствия, работать мы будем совместно с экспертами, ведомственную проверку по всем фактам смерти проводит Департамент здравоохранения области, я думаю, что мы разберёмся".