Материальный ущерб превысил 15 тысяч рублей

Материальный ущерб превысил 15 тысяч рублейЖительницу Собинского района обвиняют в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ноябре этого года в полицию обратился директор одного из магазинов с заявлением о пропаже товарно-материальных ценностей на сумму более 15 тысяч рублей. Недостачу обнаружили во время ревизии.Правоохранители нашли подозреваемую. Ей оказалась 41-летняя местная жительница, которая работала в этом магазине кассиром.Оказалось, что два месяца женщина воровала товары, обнуляя кассовый аппарат. Свою вину она признала и готова возместить материальный ущерб.Расследование уголовного дела продолжается.