41-летняя жительница Собинского района, работая кассиром-контролером в местном магазине, совершила кражу товаров, обнуляя кассовый аппарат.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).В ноябре текущего года в полицию обратился директор одного из магазинов торговой сети с заявлением о краже товарно-материальных ценностей на сумму более пятнадцати тысяч рублей. Недостача обнаружилась во время ревизии.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими была установлена подозреваемая - 41-летняя жительница Собинского района, которая работала в вышеуказанной организации кассиром-контролером.Установлено, что в октябре и ноябре текущего года фигурантка в рабочее время совершала кражи товаров, обнуляя кассовый аппарат.Свою вину женщина признает и намерена возместить причиненный материальный ущерб.Расследование уголовного дела продолжается.