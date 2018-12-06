У премьерного спектакля театра Et Cetera В зоне доступа, который идет на Эфросовской сцене, есть шанс понравиться зрителям. Корреспондент Дни.ру оценил ее одним из первых.

У премьерного спектакля театра Et Cetera "В зоне доступа", который идет на Эфросовской сцене, есть шанс понравиться зрителям. Корреспондент "Дни.ру" оценил ее одним из первых.Фабула пьесы Полины Бабушкиной (выпускница курса драматургии Михаила Угарова и курса Саши Денисовой, лауреат госстипендии "Талантливый молодой автор России" и литературной премии "Словесность" Союза литераторов), прямо скажем, далека от оригинальности и новизны. Разве что имена и повороты иные.Тут вспоминаются и итальянский драматическо-комедийный фильм Паоло Дженовезе 2016 года "Идеальные незнакомцы", и французская картина Фреда Кавайе "Игра", вышедшая в этом году, и даже лента Алексея Нужного "Громкая связь", релиз которой запланирован на февраль 2019-го, но трейлеры уже всюду.Семеро друзей собираются в гостях и решают развлечь себя интересной игрой: каждый выкладывает на стол мобильный телефон и обязуется весь вечер отвечать на звонки по громкой связи, а сообщения читать вслух. Так вскрываются супружеские измены, рушится многолетняя дружба, теряется доверие. Контакт "Доставка пиццы" окажется номером проститутки, "девушка Саша" – любовником физрука, которого выгнали из школы за порочную связь, а "диспетчер такси Ирина" – беременной от женатого мужчины...Впрочем, чужие семейные тайны здесь не всегда полны драматизма, часто у зрителей они вызывают приступы хохота. На то и расчет. Во многом это заслуга актеров, точно подобранных под образы проститутки (Наталья Баландина), учительницы (Кристина Гагуа), психотерапевта (Наталья Благих), пластического хирурга (Иван Косичкин), инженера (Андрей Кондаков) и его жены (Екатерина Егорова), таксиста (Кирилл Лоскутов, Евгений Шевченко), гея-физрука (Кузьма Сапрыкин). Интонациями, жестами, взглядами они вкладывают в текст пьесы новый смысл. И понимаешь, что операция на груди, которую ждет хозяйка дома – вовсе не пластическая, а "котяшей" может быть не только муж...Несколько лет назад театр под руководством Александра Калягина учредил стипендию имени Эфроса, которую получали лучшие студенты режиссерского факультета ГИТИСа. Среди них был Иван Миневцев. Спектакль "В зоне доступа" – его дебют в Et Cetera, хотя за плечами работы в Иркутске, Петербурге, Челябинске и Калуге. И кажется правильным, что в театре дают возможность работать молодым – они привносят глоток свежего воздуха, которого часто не хватает.Режиссер поставил тонкий и точный спектакль про нашу зависимость от гаджетов, про подчинение жизни власти пластмассовой коробочки, про пороки, которые таятся в каждом из нас под маской приличия и благости, про обман, в котором мы все живем. И это повод задуматься. А заодно пересмотреть содержимое своего сотового телефона.