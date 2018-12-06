Участники встречи обсудили виды и специфику проявления коррупции как одного из самых общественно опасных категорий противоправных деяний...

Руководством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией проведена встреча в формате круглого стола, где обсуждались вопросы по противодействию коррупции на территории Московского региона.Мероприятие проходило под председательством заместителя начальника 5 отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве Виталия Сафонова, также были приглашены начальник 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, начальник Управления по вопросам противодействия коррупции ДРБ правительства Москвы, представители УФССП России по г. Москве, заместитель начальника отдела безопасности УФНС России по г. Москве, руководители окружных подразделений ОЭБиПК УВД по ВАО и УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, а также ветераны служб ОБХСС и ГСУ.9 декабря 2003 года на Политической конференции в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, к которой присоединилась Российская Федерация и еще 172 государства.Участники встречи обсудили виды и специфику проявления коррупции как одного из самых общественно опасных категорий противоправных деяний, отметив, что это направление на сегодняшний день является приоритетным в оперативно-служебной деятельности.Кроме того, присутствующие обменялись мнениями о решении проблемных вопросов по выявлению и пресечению коррупционных преступлений.Не остался без внимания и вопрос о взаимодействии правоохранительных органов с государственными учреждениями города Москвы, которое осуществляется на регулярной основе.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73