Представители японской компании Tokyo Telemessage, которая до сих пор обслуживает пользователей пейджеров, объявила, что закрывается в конце сентября 2019 года. В настоящий момент этим устаревшим средством связи по-прежнему пользуются почти 1,5 тысячи жителей префектур Токио, Сайтама, Канагава и Тиба.

Представители японской компании Tokyo Telemessage, которая до сих пор обслуживает пользователей пейджеров, объявила, что закрывается в конце сентября 2019 года. В настоящий момент этим устаревшим средством связи по-прежнему пользуются почти 1,5 тысячи жителей префектур Токио, Сайтама, Канагава и Тиба, сообщает Teleme.Представители компании заявили, что после закрытия сервиса обслуживания пейджеров, они будут работать с властями и представителями экстренных служб. На это сотрудники Tokyo Telemessage бросят освободившиеся мощности.В 1996 году фирма Tokyo Telemessage обслуживала более 1,2 миллиона пользователей пейджеров. После распространения мобильных телефонов популярность этих устройств начала стремительно падать.Первые пейджеры появились еще в 1950-х годах, тогда ими пользовались врачи и сотрудники экстренных служб. Пик популярности этих устройств пришелся на 1980-е.