Злоумышленник, позвонив по телефону пожилому мужчине, представился внуком и сообщил, что ему срочно нужны денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 32-летнего неработающего жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера.В ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы обратился 86-летний москвич, который сообщил, что ему на домашний телефон позвонил мужчина, который представился внуком. Он сказал, что сбил на машине пешехода и ему срочно необходимы деньги, за которыми приедет его знакомый. Через некоторое время приехал мужчина, которому пенсионер передал денежные средства в размере 70 тысяч рублей.Позже пенсионер узнал, что внук в ДТП не попадал. Поняв, что его обманули, он незамедлительно обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий житель Московской области.Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39