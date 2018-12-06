Глава региона выступил с темой «Эффективное правительство»

Глава региона выступил с темой «Эффективное правительство»Владимир Сипягин побывал на Всероссийском форуме «Бережливое производство» в Рязани. Там обсуждали реальные примеры бережливого производства в регионах страны.Глава региона выступил на секции «Эффективное правительство». Он поделился с коллегами опытом Владимирской области.По словам губернатора, эффективность работы органов власти очень зависит от непрерывного процесса повышения квалификации и профессионального развития госслужащих. В 33 регионе они проходят обучение не реже чем раз в 3 года. Кроме того, своими знаниями с младшими коллегами делятся наиболее опытные и авторитетные сотрудники администрации.Также для совершенствования госуправления необходимо создать единый электронный документооборот. В нашей области эта сеть охватывает Белый дом, все городские округа и муниципальные районы, города и села, учреждения соцзащиты, образования и многофункциональные центры. Благодаря этому поручения Владимира Сипягина доходят за считанные минуты. Отчёты об их исполнении возвращаются тоже в электронном виде.«Цифровизация системы госуправления – это удобство для работников, повышение прозрачности и качества их деятельности, а также мощный фактор противодействия коррупции. Именно борьба с коррупцией, открытость власти, оптимизация расходов на государственное управление были в моих предвыборных тезисах. И моя победа доказала, что эти посылы соответствуют ожиданиям жителей», – высказался Владимир Сипягин.