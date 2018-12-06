В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подведены итоги реализации инвестиционной программы

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подведены итоги реализации инвестиционной программыВ филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подведены итоги реализации инвестиционной программы за 11 месяцев 2018 года.За 11 месяцев введено более 497 километров линий электропередачи и 71 МВА трансформаторной мощности.Энергетики филиала «Владимирэнерго» реконструировали подстанцию (ПС) 110/35/6 кВ «Муром» - одного из основных питающих центров юго-восточной части Владимирской области. На энергообъекте произведена замена силового трансформатора Т-1 с увеличением мощности с 31,5 МВА до 40 МВА, установлены новейшие приборы мониторинга технического состояния электрооборудования.Благодаря проведённой реконструкции повышена надёжность электроснабжения свыше 130 тысяч человек округа Муром, части Муромского и Меленковского районов, объектов социальной инфраструктуры, а также газокомпрессорной станции «Газпром трансгаз Нижний Новгород», муромских приборостроительного и машиностроительного заводов, крупного производителя фанеры, ДСП и мебели ЗАО «Муром», завода радиоизмерительных приборов и других промышленных предприятий. Увеличение трансформаторной мощности на ПС «Муром» позволит обеспечить технологическое присоединение к сетям Владимирэнерго новых потребителей.