Местный житель похищал обогреватели, газонокосилки, металлические изделия и продукты питания.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в период с мая по октябрь текущего года подозреваемый совершал хищение имущества из дачных домов, расположенных на территории города Владимира. Злоумышленник путем выставления оконного стекла, взлома дверей, повреждения запорных устройств проникал в дачные помещения и похищал обогреватели, газонокосилки, металлические изделия, а также продукты питания.Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 100 тысяч рублей.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра и дал признательные показания, пояснив, что сдавал похищенное в места скупки.В настоящее время полицейскими собрана достаточная доказательная база причастности задержанного к девяти эпизодам преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.