На его счету как минимум девять преступлений

На его счету как минимум девять преступленийВо Владимире местного жителя подозревают в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С мая по октябрь этого года 52-летний мужчина обворовывал дачные домики, расположенные на территории областного центра. Злоумышленник и ломал окна, и взламывал двери, и срывал замки. Из домиков он похищал обогреватели, газонокосилки, металлические изделия и даже продукты питания. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.Полицейские собрали доказательства о причастности задержанного к 9-ти преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.