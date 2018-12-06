С 1-го января платить за вывоз мусора будем по новому. Областной департамент цен и тарифов установил единую для всего региона стоимость вывоза твердых бытовых отходов. Грядущие изменения предполагают повышение тарифа и изменения самого расчета цены для населения. С нового года начисления за вывоз мусора будут зависеть не от площади жилья, а от количества зарегистрированных в нем жильцов.

С 1-го января платить за вывоз мусора будем по новому. Областной департамент цен и тарифов установил единую для всего региона стоимость вывоза твердых бытовых отходов. Грядущие изменения предполагают повышение тарифа и изменения самого расчета цены для населения. С нового года начисления за вывоз мусора будут зависеть не от площади жилья, а от количества зарегистрированных в нем жильцов. Кроме того, по новым правилам, которые касаются всей страны, контролировать вывоз, сортировку и захоронение мусора будут региональные операторы. В 33 регионе отвечать за мусорный рынок и выставлять счета потребителям будет компания "Владэкотехром". С нового года предельный тариф для регионального оператора составит 580 рублей, 54 копейки за кубометр отходов, вместо нынешних 350 рублей. Из него уже рассчитывается стоимость услуги для населения. Жителям городских многоквартирных домов придется платить за вывоз мусора по 118 рублей с человека , тариф для сельской местности - 115 рублей с человека. Владельцам частных домов в городе вывоз мусора будет обходится в 123 рубля с человека, на селе цена вывоза отходов из частного сектора ниже - 113 рублей с человека. Получается, что грядущие нововведения порадуют собственников просторного жилья, а вот большим семьям живущим в маленьких квартирках, по всей видимости, платить придется больше.