Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов делать с трибуны конкретные предложения, а не сотрясать воздух. Причиной такого заявления стало отсутствие конкретных поручений от выступающих в зале заседаний.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов делать стрибуны конкретные предложения, а не сотрясать воздух. Причиной такогозаявления стало отсутствие конкретных поручений от выступающих в зале заседаний.На пленарном заседании в четверг, 6 декабря с трибуны Думывыступил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, который раскритиковал экспертизушкольных учебников и предложил ввести персональную ответственностьаттестованных экспертов, обязательную публикацию результатов экспертизы иэффективную процедуру апелляции.По мнению Лугового, дополнительная экспертиза, которую этой весной не прошла треть школьных учебников, была проведена Российской академией образования без соблюдения каких-либо регламентов и превратилась в масштабный подлог.Председатель Госдумы в ответ заметил, чтосложившийся формат подобных выступлений представителей фракций по актуальнымвопросам обычно не заканчивается никакими предложениями. Володин предложил, чтотакие заявления должны завершаться рассмотрением предложений профильнымикомитетами или в рамках протокольных поручений. Эту норму следует отразить врегламенте нижней палаты, полагает спикер."Тогда это будет намного результативнее, и мы, исполняяпредставительные полномочия от имени избирателей, сможем дальше эти вопросыпродвинуть в плане решения", – сказал Володин и призвал депутатов привыступлении с трибуны формулировать конкретные предложения профильным комитетам.Это нас будет ко многому обязывать, мы будем уходить отсотрясания воздуха и демагогии.Идею Володина поддержали депутаты из фракции "СправедливаяРоссия". Первый замглавы фракции Михаил Емельянов заявил, что спикер Госдумына 200% прав. "Парламент происходит от слова "говорить", но этоне означает, что этим все и ограничивается. У депутата есть определенныерычаги, с помощью которых он свои идеи может реализовывать", – сказалдепутат.Емельянов уточнил, что имеет в виду право законодательнойинициативы, депутатские запросы, работу в различных комиссиях, которыевзаимодействуют с правительством. Он напомнил также, что депутаты Госдумыявляются членами Национального банковского совета и имеют право участвовать взаседаниях правительства.Если народный избранник выходит к трибуне и сотрясаетвоздух, то это не может расцениваться как эффективная депутатская деятельность.Емельянов пояснил, что в парламенте надо выступать, но нужныне только разговоры, но и реальные дела.Что касается экспертизы школьных учебников, то завтра, 7декабря эту тему обсудят на научно-методическомсовете Министерства просвещения. Как сказал депутат Луговой, к вечеру там решат,какими учебниками будут учить наших детей.