Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов делать с
трибуны конкретные предложения, а не сотрясать воздух. Причиной такого
заявления стало отсутствие конкретных поручений от выступающих в зале заседаний.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов делать с
трибуны конкретные предложения, а не сотрясать воздух. Причиной такого
заявления стало отсутствие конкретных поручений от выступающих в зале заседаний.
На пленарном заседании в четверг, 6 декабря с трибуны Думы
выступил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, который раскритиковал экспертизу
школьных учебников и предложил ввести персональную ответственность
аттестованных экспертов, обязательную публикацию результатов экспертизы и
эффективную процедуру апелляции.
По мнению Лугового, дополнительная экспертиза, которую этой весной не прошла треть школьных учебников, была проведена Российской академией образования без соблюдения каких-либо регламентов и превратилась в масштабный подлог.
Председатель Госдумы в ответ заметил, что
сложившийся формат подобных выступлений представителей фракций по актуальным
вопросам обычно не заканчивается никакими предложениями. Володин предложил, что
такие заявления должны завершаться рассмотрением предложений профильными
комитетами или в рамках протокольных поручений. Эту норму следует отразить в
регламенте нижней палаты, полагает спикер.
"Тогда это будет намного результативнее, и мы, исполняя
представительные полномочия от имени избирателей, сможем дальше эти вопросы
продвинуть в плане решения", – сказал Володин и призвал депутатов при
выступлении с трибуны формулировать конкретные предложения профильным комитетам.
Это нас будет ко многому обязывать, мы будем уходить от
сотрясания воздуха и демагогии.
Идею Володина поддержали депутаты из фракции "Справедливая
Россия". Первый замглавы фракции Михаил Емельянов заявил, что спикер Госдумы
на 200% прав. "Парламент происходит от слова "говорить", но это
не означает, что этим все и ограничивается. У депутата есть определенные
рычаги, с помощью которых он свои идеи может реализовывать", – сказал
депутат.
Емельянов уточнил, что имеет в виду право законодательной
инициативы, депутатские запросы, работу в различных комиссиях, которые
взаимодействуют с правительством. Он напомнил также, что депутаты Госдумы
являются членами Национального банковского совета и имеют право участвовать в
заседаниях правительства.
Если народный избранник выходит к трибуне и сотрясает
воздух, то это не может расцениваться как эффективная депутатская деятельность.
Емельянов пояснил, что в парламенте надо выступать, но нужны
не только разговоры, но и реальные дела.
Что касается экспертизы школьных учебников, то завтра, 7
декабря эту тему обсудят на научно-методическом
совете Министерства просвещения. Как сказал депутат Луговой, к вечеру там решат,
какими учебниками будут учить наших детей.