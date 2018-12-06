Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма не обошлась без скандалов. Герцогиня Кембриджская забыла одну важную вещь в главный день, чем оскорбила британскую королеву.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма не обошлась безскандалов. Герцогиня Кембриджская забыла одну важную вещь в главный день,чем оскорбила британскую королеву.После восьми лет отношений Кейт и Уильям вступили в брак вапреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За сказочной церемонией наблюдалимиллионы зрителей по всему миру. Но не все знают, что торжество прошло негладко. Невеста забыла важный пункт в королевском протоколе, чем оскорбила Елизавету II.В документальном фильме, посвященном жизни членов королевскойсемьи, эксперт по британскому этикету Уильям Хенсон рассказал, что во время прохода к алтарю будущая герцогиняКембриджская должна была сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву, но забыла об этом. "Невеста должна поклониться королеве,когда проходит рядом с ней, и Кэтрин Миддлтон забыла это сделать", – сообщил он. Однако невесте удалось исправить ситуацию, когда она шла обратно.Выполнение королевского протокола является обязательным насвадьбе. "Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей.Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева",– уточнил эксперт.Что касается Меган Маркл, то она не повторила ошибку своей предшественницы во время церемонии бракосочетания с принцем Гарри. Бывшая актриса сделала реверанс в сторону Елизаветы II, перед тем как пройти к жениху.На свадьбе в 2011 году была нарушена еще однатрадиция. Принц Уильям попросил своего младшего брата быть свидетелем, хотя традиционно у королевских женихов бывают только помощники. Гарри отблагодарил его на своей церемонии в 2018 году.В книге Джессики Джейн "Герцогиня Кембриджская: какКейт Миддлтон стала будущей королевой", выпущенной в 2012 году,сообщается, что за три года до помолвки Миддлтон пришлось уйти с работы вмодном доме – "нужно было время, чтобы подумать над отношениями сУильямом". Причиной стали слухи о том, что принц "предпочел пойти вклуб с друзьями" вместо того, чтобы провести время с ней. Сын леди Ди даже"флиртовал и танцевал с другой девушкой", рассказал автор книги.Несмотря на трудности, влюбленные решили остатьсявместе и узаконить отношения. В 2010 году они объявили о помолвке. Спустягод состоялась официальная церемония в Вестминстерском аббатстве.Супруги уже вместе семь лет, они воспитывают троих детей: принца Джорджа,принцессу Шарлотту и принца Луи. Недавно в британских СМИ появились слухи о том, чтогерцогиня ожидает еще одного ребенка.