Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма не обошлась без
скандалов. Герцогиня Кембриджская забыла одну важную вещь в главный день,
чем оскорбила британскую королеву.
Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма не обошлась без
скандалов. Герцогиня Кембриджская забыла одну важную вещь в главный день,
чем оскорбила британскую королеву.
После восьми лет отношений Кейт и Уильям вступили в брак в
апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За сказочной церемонией наблюдали
миллионы зрителей по всему миру. Но не все знают, что торжество прошло негладко. Невеста забыла важный пункт в королевском протоколе, чем оскорбила Елизавету II.
В документальном фильме, посвященном жизни членов королевской
семьи, эксперт по британскому этикету Уильям Хенсон рассказал, что во время прохода к алтарю будущая герцогиня
Кембриджская должна была сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву, но забыла об этом. "Невеста должна поклониться королеве,
когда проходит рядом с ней, и Кэтрин Миддлтон забыла это сделать", – сообщил он. Однако невесте удалось исправить ситуацию, когда она шла обратно.
Выполнение королевского протокола является обязательным на
свадьбе. "Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей.
Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева",
– уточнил эксперт.
Что касается Меган Маркл, то она не повторила ошибку своей предшественницы во время церемонии бракосочетания с принцем Гарри. Бывшая актриса сделала реверанс в сторону Елизаветы II, перед тем как пройти к жениху.
На свадьбе в 2011 году была нарушена еще одна
традиция. Принц Уильям попросил своего младшего брата быть свидетелем, хотя традиционно у королевских женихов бывают только помощники. Гарри отблагодарил его на своей церемонии в 2018 году.
В книге Джессики Джейн "Герцогиня Кембриджская: как
Кейт Миддлтон стала будущей королевой", выпущенной в 2012 году,
сообщается, что за три года до помолвки Миддлтон пришлось уйти с работы в
модном доме – "нужно было время, чтобы подумать над отношениями с
Уильямом". Причиной стали слухи о том, что принц "предпочел пойти в
клуб с друзьями" вместо того, чтобы провести время с ней. Сын леди Ди даже
"флиртовал и танцевал с другой девушкой", рассказал автор книги.
Несмотря на трудности, влюбленные решили остаться
вместе и узаконить отношения. В 2010 году они объявили о помолвке. Спустя
год состоялась официальная церемония в Вестминстерском аббатстве.
Супруги уже вместе семь лет, они воспитывают троих детей: принца Джорджа,
принцессу Шарлотту и принца Луи. Недавно в британских СМИ появились слухи о том, что
герцогиня ожидает еще одного ребенка.