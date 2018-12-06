По итогам заседания стран-членов Организация стран – экспортёров нефти (OPEC) в Вене соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто.

По итогам заседания стран-членов Организация стран – экспортёров нефти (OPEC) в Вене соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто.Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса продолжается, но у него нет уверенности, что министры придут к соглашению 7 декабря.Халид аль-Фалих отметил, что не знает, как отреагирует Россия на соглашение о сокращении добычи "черного золота".Министр рассказал, что основной сценарий предполагает снижение уровня нефтедобычи до одного миллиона баррелей в сутки, но для этого нужно получение согласия от всех участников OPEC.В свою очередь его коллега из Омана Мухаммед ар-Румхи уверен, что международный картель утвердит минимум добычи в один миллион баррелей в сутки.Руководитель "Лукойла" Вагит Алекперов оценил итоги встречи министров стран OPEC, подчеркнув, что такие меры могут стабилизировать уровень рынка и повысить цены на нефть.