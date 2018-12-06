Андрей Макаревич внезапно решил выступить в защиту Михаила Ефремова. Лидер Машины времени немного опоздал с гневной речью - тема уже вышла в тираж, отмечают эксперты. Кроме того, музыканта уличили в двойных стандартах.

Андрей Макаревич внезапно решил выступить в защиту МихаилаЕфремова. Лидер "Машины времени" немного опоздал с гневной речью -тема уже "вышла в тираж", отмечают эксперты. Кроме того, музыкантауличили в двойных стандартах.Известный музыкант неожиданно вспомнил об инициативероссийских общественных деятелей лишить актера Михаила Ефремова званиязаслуженного артиста. Макаревич считает, что нельзя наказывать артистов за ихличную точку зрения – а те, кто выступает с подобными предложениями, делают этодля самопиара.Заслуженный артист Михаил Ефремов, выступая на Украине, вочередной раз отметился антироссийскими высказываниями. В частности, онутверждал, что у России до сих пор продолжаются фантомные боли из-за потериогромных территорий после развала СССР. Большинству россиян такие высказыванияо своей стране не понравились, а член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил разработатьзаконопроект, по которому деятелей культуры можно было бы лишать званий.А сейчас Манукян не понимает, с чего это вдруг АндрейВадимович решил высказаться по поводу звания Ефремова. Ведь тема уже давновышла в тираж."Никто у Ефремова звание не отнимает. Прошлаобщественная дискуссия, по ее итогам стало очевидно – несмотря на высказыванияЕфремова на Украине, государство не готово лишать его звания. Мое предложение отом, чтобы законодательно разработать механизм, согласно которому можно будетлишать артистов званий и регалий не нашло поддержки. Ok. End of story", – отметилэксперт.Вспомнил Манукян и о возмущении Макаревича по поводу запретаконцертов рэперов в некоторых российских регионах. Это решение местных властей,которые таким образом пытаются защитить подростков от контента, который можетим навредить, напомнил эксперт."Причем здесь "совковая дурость"? Нашимдеятелям культуры везде "совок" мерещится. Меня еще ребенком вовремена Андропова администрация кинотеатра с киносеанса высадила – посчитав,что я прогуливаю школу. А у нас была просто вторая смена. Было до слез обидно, вотэто действительно "совок". Но это было указание сверху о борьбе спрогулами. Это была государственная политика", – подчеркнул Манукян винтервью Дням.ру.Сейчас же, по словам эксперта, ничего подобного непроисходит – государственной политики по преследованию рэперов не существует. Наоборот,музыкантов вытаскивают из под ареста и даже приглашают на обсуждение насущныхпроблем страны в Госдуму.Манукян напоминает Макаревичу, что раньше лидер "Машинывремени" активно подписывал инициативы думского эксперта. В частности, этокасается и идеи о необходимости изменений на телевидении – о чем музыкантрассказывал на своих страницах в социальных сетях. "В начале 2017 года онбыл одним из четверти миллионов тех, кто протестовал против того, чтопроисходит на нашем ТВ. То есть, когда он поддерживал мои инициативы это былоправое дело, а когда они пошли вразрез с его мировоззрением он сразу включилрежим "Что было в прошлом – уже забыто", – сказал эксперт. Манукянотметил: позиция, конечно, удобная – но это ведь двойные стандарты.