Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на
газ для Белоруссии. Жесткий разговор состоялся на саммите Евразийского
экономического союза в Санкт-Петербурге.
Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на
газ для Белоруссии. Жесткий разговор состоялся на саммите Евразийского
экономического союза в Санкт-Петербурге.
Президент Белоруссии перебил российского лидера, когда тот рассказывал
о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам.
"Если бы Белоруссия не имела бы преимуществ, связанных с интеграцией, это
было бы не 129, а 200 долларов за тысячу кубометров газа".
"Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы
имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство
Александр Лукашенко.
На это Владимир Путин предложил белорусскому президенту
продолжить дискуссию о ценах позже, в
закрытом режиме, без журналистов. На лице Лукашенко читалось явное недовольство.
Ранее Александр Лукашенко довольно резко ответил на появившиеся слухи о возможном объединении России и Белоруссии. Слышать
о таком президенту братской республики, по его собственному признанию, смешно. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, российское руководство таких
планов ему никогда не озвучивало.
А
до этого белорусский лидер отметился резкими заявлениями в адрес
России. В частности, он обвинил Москву в варварстве и недобросовестной конкуренции. Правда, стоит отметить, что воинственная риторика Лукашенко всегда сходит на нет после очередной встречи с Владимиром Путиным. Белорусский лидер не раз заявлял, что Россия и ее президент – его лучшие друзья.