Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Жесткий разговор состоялся на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах нагаз для Белоруссии. Жесткий разговор состоялся на саммите Евразийскогоэкономического союза в Санкт-Петербурге.Президент Белоруссии перебил российского лидера, когда тот рассказывало преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам."Если бы Белоруссия не имела бы преимуществ, связанных с интеграцией, этобыло бы не 129, а 200 долларов за тысячу кубометров газа"."Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мыимеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольствоАлександр Лукашенко.На это Владимир Путин предложил белорусскому президентупродолжить дискуссию о ценах позже, взакрытом режиме, без журналистов. На лице Лукашенко читалось явное недовольство.Ранее Александр Лукашенко довольно резко ответил на появившиеся слухи о возможном объединении России и Белоруссии. Слышатьо таком президенту братской республики, по его собственному признанию, смешно. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, российское руководство такихпланов ему никогда не озвучивало.до этого белорусский лидер отметился резкими заявлениями в адресРоссии. В частности, он обвинил Москву в варварстве и недобросовестной конкуренции. Правда, стоит отметить, что воинственная риторика Лукашенко всегда сходит на нет после очередной встречи с Владимиром Путиным. Белорусский лидер не раз заявлял, что Россия и ее президент – его лучшие друзья.