Госпитализированная несколько дней назад Анна Плетнева рассказала Дни.ру о своих планах на ближайшее будущее. Оказывается, певица не собирается отменять концерты из-за тяжелой болезни.

Госпитализированнаянесколько дней назад Анна Плетнева рассказала "Дни.ру" о своих планах на ближайшеебудущее. Оказывается, певица не собирается отменять концерты из-за тяжелой болезни."С каждым днем все больше прихожу в себя... Спасибоогромное врачам, которые правильно поставили диагноз "Легионелла" исвоевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни посей день погибают 20 % заболевших из-за того, что не могут установить правильнодиагноз...", – писала артистка всвоем Instagram. Анна уверена, что к 8 декабря уже придетв форму, чтобы продолжить выступления."Дни.ру" поинтересовались у певицы, сказался ли опасныйнедуг на ее голосе и сколько потребуется времени для восстановления. "Я ведь нетолько "Плохая девочка", но еще и "сильная девочка" – так называетсянаш новый альбом и наше новое шоу. Я стараюсь излишне не переживать, лечусь подприсмотром врачей и готовлюсь к предстоящему концерту в Казани 8 декабря", -поделилась звезда.Также певица сообщила, что недавно "сбегала из страны,чтобы отдохнуть перед концертом в Москве". Но теперь ей не до отпуска, ведь сприближением зимних праздников "Винтаж" будет гастролировать. По ее словам,помимо Казани в декабре группа должна побывать в Челябинске, Ташкенте и Самаре.А вот Новый год Плетнева всегда встречает дома всемейном кругу близких и родных людей. "Вот тогда я и отогреюсь!", -резюмировала Анна.