Госпитализированная
несколько дней назад Анна Плетнева рассказала Дни.ру о своих планах на ближайшее
будущее. Оказывается, певица не собирается отменять концерты из-за тяжелой болезни.
Госпитализированная
несколько дней назад Анна Плетнева рассказала "Дни.ру" о своих планах на ближайшее
будущее. Оказывается, певица не собирается отменять концерты из-за тяжелой болезни.
"С каждым днем все больше прихожу в себя... Спасибо
огромное врачам, которые правильно поставили диагноз "Легионелла" и
своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по
сей день погибают 20 % заболевших из-за того, что не могут установить правильно
диагноз...", – писала артистка в
своем Instagram. Анна уверена, что к 8 декабря уже придет
в форму, чтобы продолжить выступления.
"Дни.ру" поинтересовались у певицы, сказался ли опасный
недуг на ее голосе и сколько потребуется времени для восстановления. "Я ведь не
только "Плохая девочка", но еще и "сильная девочка" – так называется
наш новый альбом и наше новое шоу. Я стараюсь излишне не переживать, лечусь под
присмотром врачей и готовлюсь к предстоящему концерту в Казани 8 декабря", -
поделилась звезда.
Также певица сообщила, что недавно "сбегала из страны,
чтобы отдохнуть перед концертом в Москве". Но теперь ей не до отпуска, ведь с
приближением зимних праздников "Винтаж" будет гастролировать. По ее словам,
помимо Казани в декабре группа должна побывать в Челябинске, Ташкенте и Самаре.
А вот Новый год Плетнева всегда встречает дома в
семейном кругу близких и родных людей. "Вот тогда я и отогреюсь!", -
резюмировала Анна.