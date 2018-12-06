Участница телепроекта Дом-2 Валерия Хуснутдинова объявила, что ждет ребенка от своего бывшего возлюбленного Дмитрия Чеботова. Сейчас девушка решает, оставить ребенка или нет.

Участница телепроекта "Дом-2" Валерия Хуснутдинова объявила,что ждет ребенка от своего бывшего возлюбленного Дмитрия Чеботова. Сейчасдевушка решает, оставить ребенка или нет.Мать 18-летней звезды узнала новость отжурналистов и долго не могла в это поверить. По ее мнению, Дмитрий совсем не подходитна роль идеального мужа для ее дочери. "Я ничего не знала. Так получилось,что несколько дней мы не могли с ней созвониться. Я думаю, что это неправда. Неможет быть… Если честно, я всегда была против этого Чеботова. Мне кажется, этопоследний человек, в которого она могла влюбиться", – призналась Наталья.Валерия находится на площадке реалити-шоу наСейшельских островах. Отец будущего ребенка Дмитрий Чеботов заявил, что готов увезтидевушку в свой родной Воронеж и сыграть свадьбу. Хуснутдинова не хочетстановиться матерью в таком раннем возрасте. Сейчас участница серьезнораздумывает над тем, чтобы сделать аборт.Лера пришла на проект в августе 2018 года, когда ей было 17 лет. На кастинге ее сопровождала мать. С самого начала она пыталась построить отношения с Никитой Турчиным, правда, мужчина скоро покинултелешоу. После этого девушка тесно общалась с Валерием Блюменкранцем, Даниилом Сахновым иЗахаром Саленко, пока не встретила Дмитрия Чеботова, с которым у нее завязались серьезные отношения. Влюбленные много раз ссорились и недавно окончательно расстались.Ранее участница "Дома-2" Дарья Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбезвезды было много горьких моментов. Как выяснилось, до прихода нателестройку Дарья встречалась с состоятельным мужчиной, от которого забеременела. "Когда сообщила любимому, тот не поверил – подумал, будто япридумала это, чтобы заполучить его деньги", – поделилась Дарья. Она решила избавиться от ребенка. Сейчас Друзьяк ни о чем не жалеет.