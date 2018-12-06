Участница телепроекта Дом-2 Валерия Хуснутдинова объявила,
что ждет ребенка от своего бывшего возлюбленного Дмитрия Чеботова. Сейчас
девушка решает, оставить ребенка или нет.
Участница телепроекта "Дом-2" Валерия Хуснутдинова объявила,
что ждет ребенка от своего бывшего возлюбленного Дмитрия Чеботова. Сейчас
девушка решает, оставить ребенка или нет.
Мать 18-летней звезды узнала новость от
журналистов и долго не могла в это поверить. По ее мнению, Дмитрий совсем не подходит
на роль идеального мужа для ее дочери. "Я ничего не знала. Так получилось,
что несколько дней мы не могли с ней созвониться. Я думаю, что это неправда. Не
может быть… Если честно, я всегда была против этого Чеботова. Мне кажется, это
последний человек, в которого она могла влюбиться", – призналась Наталья.
Валерия находится на площадке реалити-шоу на
Сейшельских островах. Отец будущего ребенка Дмитрий Чеботов заявил, что готов увезти
девушку в свой родной Воронеж и сыграть свадьбу. Хуснутдинова не хочет
становиться матерью в таком раннем возрасте. Сейчас участница серьезно
раздумывает над тем, чтобы сделать аборт.
Лера пришла на проект в августе 2018 года, когда ей было 17 лет. На кастинге ее сопровождала мать. С самого начала она пыталась построить отношения с Никитой Турчиным, правда, мужчина скоро покинул
телешоу. После этого девушка тесно общалась с Валерием Блюменкранцем, Даниилом Сахновым и
Захаром Саленко, пока не встретила Дмитрия Чеботова, с которым у нее завязались серьезные отношения. Влюбленные много раз ссорились и недавно окончательно расстались.
Ранее участница "Дома-2" Дарья Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе
звезды было много горьких моментов. Как выяснилось, до прихода на
телестройку Дарья встречалась с состоятельным мужчиной, от которого забеременела. "Когда сообщила любимому, тот не поверил – подумал, будто я
придумала это, чтобы заполучить его деньги", – поделилась Дарья. Она решила избавиться от ребенка. Сейчас Друзьяк ни о чем не жалеет.