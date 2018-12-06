В
пятницу, 30 ноября, в московском батутном парке НЕБО по адресу
Енисейская, 36 собрались сотни гостей, неравнодушных к батутному спорту и
акробатике. Перед зрителями выступили более 100 юных спортсменов.
В
пятницу, 30 ноября, в московском батутном парке "НЕБО" по адресу
Енисейская, 36 собрались сотни гостей, неравнодушных к батутному спорту и
акробатике. Перед зрителями выступили более 100 юных спортсменов.
Посмотреть на соревнования пришли представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России и спортивных федераций – всего более 300 гостей.
Перед
ними выступили 128 молодых спортсменов, которые померились силами в
категориях "Акробатика на дорожке" и "Олимпийские прыжки".
Собравшиеся увидели не только выступления юных атлетов. В перерывах гостей развлекали творческие коллективы, а мастера слэклайна
показали эффектные трюки. Кроме того, зрители сами могли почувствовать
себя атлетами: профессиональные спортсмены, которые строят карьеру в
центрах "НЕБО", проводили для них мастер-классы по прыжкам на батутах и
активно вовлекали гостей в спортивный процесс.
Отличительной чертой соревнований стало выступление детей с расстройством аутического спектра (РАС). Это
одно из первых массовых состязаний для особенных ребят в нашей стране.
Дети продемонстрировали свои успехи в акробатике и батутном спорте.
Прошедшие
соревнования стали крупнейшими за последние четыре года. Мероприятие
поддержали в Федерации прыжков на батуте и в "Школе героев" – центре
адаптивной физкультуры, спорта и помощи людям с ментальными нарушениями и
другими сложностями.
Победители
состязаний получили призы и медали. Участникам вручили сертификаты,
ценные подарки и абонементы от французского производителя спорттоваров.
Формат
соревнований будет расширяться. Организаторы спортивного праздника
пообещали, что в следующем году в состязаниях примут участие еще больше
атлетов. Планируется, что новый турнир в парке "НЕБО" пройдет уже весной.
Спортивно-развлекательная
сеть "НЕБО" предлагает развлечения для детей и взрослых. К услугам
посетителей огромная батутная арена, веревочный парк, скалодром, арена гладиаторов, горки, баскетбол на батуте и множество других увлекательных активностей.