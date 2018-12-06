В пятницу, 30 ноября, в московском батутном парке НЕБО по адресу Енисейская, 36 собрались сотни гостей, неравнодушных к батутному спорту и акробатике. Перед зрителями выступили более 100 юных спортсменов.

пятницу, 30 ноября, в московском батутном парке "НЕБО" по адресуЕнисейская, 36 собрались сотни гостей, неравнодушных к батутному спорту иакробатике. Перед зрителями выступили более 100 юных спортсменов.Посмотреть на соревнования пришли представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России и спортивных федераций – всего более 300 гостей.Передними выступили 128 молодых спортсменов, которые померились силами вкатегориях "Акробатика на дорожке" и "Олимпийские прыжки".Собравшиеся увидели не только выступления юных атлетов. В перерывах гостей развлекали творческие коллективы, а мастера слэклайнапоказали эффектные трюки. Кроме того, зрители сами могли почувствоватьсебя атлетами: профессиональные спортсмены, которые строят карьеру вцентрах "НЕБО", проводили для них мастер-классы по прыжкам на батутах иактивно вовлекали гостей в спортивный процесс.Отличительной чертой соревнований стало выступление детей с расстройством аутического спектра (РАС). Этоодно из первых массовых состязаний для особенных ребят в нашей стране.Дети продемонстрировали свои успехи в акробатике и батутном спорте.Прошедшиесоревнования стали крупнейшими за последние четыре года. Мероприятиеподдержали в Федерации прыжков на батуте и в "Школе героев" – центреадаптивной физкультуры, спорта и помощи людям с ментальными нарушениями идругими сложностями.Победителисостязаний получили призы и медали. Участникам вручили сертификаты,ценные подарки и абонементы от французского производителя спорттоваров.Форматсоревнований будет расширяться. Организаторы спортивного праздникапообещали, что в следующем году в состязаниях примут участие еще большеатлетов. Планируется, что новый турнир в парке "НЕБО" пройдет уже весной.Спортивно-развлекательнаясеть "НЕБО" предлагает развлечения для детей и взрослых. К услугампосетителей огромная батутная арена, веревочный парк, скалодром, арена гладиаторов, горки, баскетбол на батуте и множество других увлекательных активностей.