Украинскому
лидеру Петру Порошенко не удалось воплотить в жизнь первоначальный
план и ввести военное положение на 60 дней, что привело бы к отмене
президентских выборов. Против намерений главы государства выступил
Запад, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.
Украинскому
лидеру Петру Порошенко не удалось воплотить в жизнь первоначальный
план и ввести военное положение на 60 дней, что привело бы к отмене
президентских выборов. Против намерений главы государства выступил
Запад, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.
На
пресс-конференции в Киеве аналитик заявил, что Порошенко хотел
перенести выборы с весны на лето следующего года. Однако вместо 60 дней
особый режим удалось ввести только на 30, да и то не на всей территории
страны, а лишь в юго-восточных регионах. "Он проиграл по всем пунктам", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".
Поражению Порошенко способствовал
Запад, полагает аналитик. В ЕС и США быстро поняли, что главная цель
Порошенко – сорвать выборы, поэтому не дали украинскому лидеру
возможности воплотить в жизнь свои планы. То военное положение, которое в
итоге было введено, Корнейчук назвал "кастрированным".
Более
того, полагает эксперт, особым режимом начинает тяготиться сам
украинский лидер. По мнению Корнейчука, в администрации Порошенко ждут
окончания военного положения, чтобы поскорее забыть о своей неудаче.
На
введение особого режима президент Незалежной решился после задержания трех
кораблей Военно-морских сил Украины в Азовском море 25 ноября. Суда вторглись в российские территориальные воды и не отвечали на запросы пограничников ФСБ.
Военное
положение продлится до конца декабря. Тогда же начинается кампания по
выборам президента страны, которые должны пройти в конце марта
следующего года.
Эксперты
опасаются, что это не последняя провокация украинских властей. Шансов
победить у Порошенко почти нет, а перенос выборов на неопределенный срок
позволит ему сохранить власть еще на какое-то время.