Украинскому лидеру Петру Порошенко не удалось воплотить в жизнь первоначальный план и ввести военное положение на 60 дней, что привело бы к отмене президентских выборов. Против намерений главы государства выступил Запад, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.

Украинскомулидеру Петру Порошенко не удалось воплотить в жизнь первоначальныйплан и ввести военное положение на 60 дней, что привело бы к отменепрезидентских выборов. Против намерений главы государства выступилЗапад, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.Напресс-конференции в Киеве аналитик заявил, что Порошенко хотелперенести выборы с весны на лето следующего года. Однако вместо 60 днейособый режим удалось ввести только на 30, да и то не на всей территориистраны, а лишь в юго-восточных регионах. "Он проиграл по всем пунктам", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".Поражению Порошенко способствовалЗапад, полагает аналитик. В ЕС и США быстро поняли, что главная цельПорошенко – сорвать выборы, поэтому не дали украинскому лидерувозможности воплотить в жизнь свои планы. То военное положение, которое витоге было введено, Корнейчук назвал "кастрированным".Болеетого, полагает эксперт, особым режимом начинает тяготиться самукраинский лидер. По мнению Корнейчука, в администрации Порошенко ждутокончания военного положения, чтобы поскорее забыть о своей неудаче.Навведение особого режима президент Незалежной решился после задержания трехкораблей Военно-морских сил Украины в Азовском море 25 ноября. Суда вторглись в российские территориальные воды и не отвечали на запросы пограничников ФСБ.Военноеположение продлится до конца декабря. Тогда же начинается кампания повыборам президента страны, которые должны пройти в конце мартаследующего года.Экспертыопасаются, что это не последняя провокация украинских властей. Шансовпобедить у Порошенко почти нет, а перенос выборов на неопределенный срокпозволит ему сохранить власть еще на какое-то время.