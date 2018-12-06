Сбербанк изменил правила перечисления
средств. Теперь на эту операцию будеть действовать ограничение.
Сбербанк изменил правила перечисления
средств. Теперь на эту операцию будеть действовать ограничение.
Отправить
деньги на кредитную карту можно отныне лишь при наличии номера карты получателя.
По номеру телефона сделать это уже не получится.
Распространившиеся ранее слухи
на эту тему вызвали панику у пользователей Сети. В Сбербанке поспешили успокоить
народ: изменения касаются только кредиток. На дебетовые карты можно переводить
деньги по номеру телефона, как и прежде, передает ТАСС.
Новшество начали вводить поэтапно по регионам с 3 декабря. Решение
Сбербанка связано с многочисленными жалобами клиентов.
В организации отметила, что пользователи нередко случайно отправляли
деньги по номеру телефона на кредитки, за что взималась комиссия.
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