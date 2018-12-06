Сбербанк изменил правила перечисления средств. Теперь на эту операцию будеть действовать ограничение.

Сбербанк изменил правила перечислениясредств. Теперь на эту операцию будеть действовать ограничение.Отправитьденьги на кредитную карту можно отныне лишь при наличии номера карты получателя.По номеру телефона сделать это уже не получится.Распространившиеся ранее слухина эту тему вызвали панику у пользователей Сети. В Сбербанке поспешили успокоитьнарод: изменения касаются только кредиток. На дебетовые карты можно переводитьденьги по номеру телефона, как и прежде, передает ТАСС.Новшество начали вводить поэтапно по регионам с 3 декабря. РешениеСбербанка связано с многочисленными жалобами клиентов.В организации отметила, что пользователи нередко случайно отправлялиденьги по номеру телефона на кредитки, за что взималась комиссия.Материал дополняется